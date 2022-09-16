Соответствующий закон вступил в силу.

Уже с сегодняшнего дня граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев.

Об этом говорится на странице в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ напомнили, что сегодня, 16 сентября 2022 года, вступил в силу Закон Украины "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины" от 28 июля 2022 г. № 2471-IX.

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"Граждане Польши, их супруги и дети (независимо от гражданства), которые въехали в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, которые родились на территории Украины, имеют право находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев. Они также имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине при наличии соответствующих подтверждающих документов (поступление в учреждения высшего образования, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за войны. В июле этого года ВРУ приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши в Украине.

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