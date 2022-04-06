В результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

Во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета и допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

Об этом сообщает Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями Офиса главы государства о состоянии исполнения госбюджета на текущий год и введении эмбарго на торговлю с Россией.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления.

Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

Участники совещания обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики – как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

Также президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с РФ полностью остановились с началом войны.

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