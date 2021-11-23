Среди задержанных - десять женщин и четверо журналистов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет о задержании более 30 активистов, которые пришли встречать адвоката Эдема Семедляева из СИЗО в Симферополе.

Об этом говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

"Крымский адвокат Эдем Семедляев вышел из симферопольского СИЗО во временно оккупированном Крыму, где он провел 12 дней административного ареста по незаконному обвинению в "неповиновении сотрудникам полиции". Встретить Эдема пришло несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержаны 31 активист, в частности, десять женщин и четверо журналистов", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова сообщила, что сейчас они находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их перенаправят в различные отделения полиции.

"Осуждаю незаконные задержания украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Своими действиями страна-оккупант нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу выражения взглядов. Это право включает свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Крыму российские силовики задержали активистов "Крымской солидарности" и адвоката Эдема Семедляева.

Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Среди задержанных: координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и корреспонденты "Крымской солидарности" - Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов и Длявер Ибрагимов.

На Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Это прямое препятствование профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных.

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11 ноября подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил Семедляеву административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тыс. российских рублей.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Таня Поляковская