Украденные экспонаты появились в оккупированном Крыму.

Российские оккупанты вывезли экспонаты из историко-археологического заповедника "Каменная Могила", который находится в Запорожской области. Их выставили в оккупированном Крыму.

"В крымском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" оккупанты открыли выставку с 120 археологическими артефактами, которые вывезли из музея "Каменная Могила", который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что в январе 2023 года назначенная оккупационной администрацией "директор" музея "Херсонес Таврический" Елена Морозова сообщала, что из Крыма выехала делегация, чтобы изучить фонды заповедника "Каменная могила". В Центре сопротивления отметили, что подобные процессы происходят и с Бердянским художественным музеем. Из него оккупанты начали вывозить наиболее ценные картины.

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Россия грабит украинские музеи

23 мая стало известно, что россияне вывезли золото Византии из музея "Херсонес Таврический", расположенного во временно оккупированном Крыму. Кроме того, захватчики продолжают проводить там археологические раскопки.

В Представительстве президента Украины в АР Крым подчеркнули, что россияне также украли из музея древние изделия из кости, глины и других материалов. Отмечается, что золото и другие артефакты россияне вывезли в Великий Новгород якобы на выставку.

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