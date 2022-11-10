Сейчас с Херсоном нет связи.

Оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея абсолютно все ценности.

Об этом на брифинге сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас экспозиция музея, из которого, по данным очевидцев, оккупанты машинами вывозили экспонаты.

"Вывозилось очень много. Это был не один грузовик и не один автобус, забитые доверху. Вывозили, бросая в кучу... В музее была большая коллекция картин знаменитых художников, в частности, Алексея Шовкуненко, Ивана Айвазовского... Я думаю, там не осталось ничего, исходя из того, сколько грузовиков вывозили наше культурное наследие", - рассказала Луговая.

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По ее словам, в музее было около 13 тыс. очень ценных работ, которые собирались специалистами по крупицам более 45 лет. Среди этих произведений - много оригиналов.

Луговая не смогла уточнить, какая сейчас ситуация в Херсоне, потому что со вчерашнего вечера с городом нет связи.

Что происходит в Херсоне

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские военные массово вывозят из Херсонской области бытовую технику, вещи мирного населения, и даже стеклопакеты.

Кроме того, они вывозили украинцев во временно оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что армия РФ должна покинуть правый берег области.

В Офисе президента считают, что в Херсоне остается значительная часть группировки войск РФ.

Тем временем в Минобороны РФ перемещение оккупантов с правого берега на левый назвали "маневром".

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