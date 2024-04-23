Кроме того, заходят вражеские десантные подразделения, которые затем участвуют в штурмах Часового Яра.

Российские оккупационные войска тянут подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы - Украина". По его словам, россияне в основном перебрасывают силы с Бердянского направления на север Донецкой области. В частности, фиксируется перемещение гусеничной техники.

"Это означает, что где-то из Крыма, из-под Мелитополя они это тянут на усиление Марьинки и на усиление Часового Яра для осуществления дальнейшего давления на нас. Также мы видим, что заходят подразделения десантные, которые потом участвуют в штурме Часового Яра. То есть видим через Мариуполь точно приоритет на сегодняшний день – север Донецкой области. Частично продолжаются перемещения и в сторону Запорожской области – это боекомплекты и топливозаправщики. Однако их системность и частота не совпадает с той, что мы фиксируем с точки зрения севера", – добавил он.

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Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на передовой произошло 60 боевых столкновений с противником. На Лиманском направлении было отбито 10 вражеских атак, на Бахмутском и Авдеевском – 14. Кроме того, на Новопавловском направлении оккупанты 17 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

В то же время в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении ситуация сложная. Враг зашел в южную часть населенного пункта, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Украинские защитники сейчас выбивают оттуда захватчиков.

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