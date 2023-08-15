Детей вывозят под предлогом отдыха, но надеяться на их возвращение не стоит.

С временно оккупированных территорий российские захватчики собираются вывезти в РФ 50 тысяч украинских детей.

Соответствующие данные на брифинге в медиацентре "Украина – Одесса" обнародовала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

"Через наши источники нам стало известно, что по состоянию на 1 августа 2023 года оккупационные власти уже вывезли более 30 тысяч детей, а планируют вывезти 50 тыс. детей", - сказала Ястребова.

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По ее данным, Россия сейчас изменила тактику депортации маленьких украинцев, начав вывозить их под предлогом оздоровления. Сейчас оккупационные власти используют большее количество групп детей, но с меньшей численностью, чем это было до того, как президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова "получили" ордер на арест Международного уголовного суда за депортацию украинских детей в Российскую Федерацию.

"Итак фактически на сегодняшний день мы понимаем, что ждать возвращения из так называемого оздоровления не приходится. Это просто попытка кремлевских властей скрыть свое преступление под так называемым оздоровлением. Это просто новый формат депортации, который еще имеет так называемую вторую возможность депортации, которая уже работает на оккупированных территориях Луганской области", - сказала адвокат.

Она уточнила, что речь идет о "банке данных" детей сирот, который изучают так называемые приемные родители из Российской Федерации. Россияне выбирают ребенка, как в каталоге, а затем приезжают на временно оккупированные территории Украины, забирают ребенка и вывозят в РФ.

"Таким образом будет очень сложно идентифицировать, куда именно ребенок попал. Мы понимаем, что детям меняются их анкетные данные, поэтому установить потом их место нахождения и обеспечить механизм возврата очень сложно", - отмечает Ястребова.

Похищение Россией украинских детей

Как сообщал УНИАН, после захвата определенных территорий Украины в 2022 году российские захватчики активно вывозили детей на территорию РФ и Беларуси. В частности, в центры перевоспитания и для усыновления в российские семьи.

Украина установила имена около 20 тысяч незаконно вывезенных детей и работает над их возвращением. В то же время, отмечается, что похищенных несовершеннолетних может быть больше.

Именно из-за незаконной депортации уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, признала депортацию около 4,8 миллиона украинцев, среди которых-700 тысяч несовершеннолетних.

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