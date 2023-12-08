Во время таких мероприятий силовиков сопровождают российские пропагандисты.

Силовики из подразделений Росгвардии начали обходить интернаты на временно оккупированных территориях Украины. Там захватчики занимаются агитацией.

"Полицаи из подразделений Росгвардии, которые занимаются на временно оккупированных территориях войной с гражданским с населением, обходят интернаты с агитацией. Во время уроков полицаи возвеличивают оккупацию чужой страны и агитируют "писать письма" детям, большинство из которых фактически в плену врага и не имеют связи с опекунами", – рассказали в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что такие обходы и агитацию детей в Росгвардии называют "уроком мужества". Примечательно, что во время таких "уроков" росгвардейцев сопровождают пропагандисты. Они используют детей для популяризации войны РФ против Украины.

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Что происходит на оккупированных территориях Украины

В Луганской области опустело село Райгородка Сватовского района. Там не осталось ни одного человека, хотя раньше проживало 600 человек. Во времена Голодомора 1932-1933 годов российские власти душили это село голодом. Количество установленных жертв-136 человек.

Кроме того, Россия прилагает огромные усилия, чтобы изменить демографический состав на оккупированных территориях. Туда уже "переселили" более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии. По данным Центра нацсопротивления, массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок

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