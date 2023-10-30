Россияне пытаются ломать достоинство украинских детей в фильтрационных лагерях.

Российская Федерация проводит самый массовый сценарий похищения украинских детей с оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время заседания круглого стола на тему: "Депортированные украинцы в так называемых "пунктах временных размещений" – место пребывания или Новые Лагеря?".

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что россияне проводят спланированную геноцидную политику в отношении украинцев, и что это не хаотичные действия. В российских фильтрационных лагерях процедуру унижения человеческого достоинства проходят не только украинские военнопленные, взрослые гражданские, но и дети.

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"Им так же ломают волю. Им так же ломают сознание, и сразу им показывают, что они абсолютно никто. Их так же во время фильтрации и проверки заставляют раздеваться и отдавать все личные вещи, мобильные телефоны", - сказала Герасимчук.

Она отметила, что россияне в условиях фильтрационных мероприятий не дают никаких ответов украинским детям на любые вопросы об их родителях, если семьи принудительно разделяют, и не говорят, куда детей перевозят.

"Ребенок, попавший на фильтрационное мероприятие, вообще лишен достоинства. Ее сразу пытаются сломать", - подчеркнула Герасимчук и добавила, что речь идет об абсолютном зле.

Отдельно она рассказала, что когда с оккупированных украинских территорий россияне депортируют украинских детей в РФ, то во многих случаях родители вообще не подписывают никаких документов для предоставления разрешения на вывоз детей. Украинцы в оккупации лишены доступа к объективной информации и не имеют гуманитарных коридоров для выезда на свободную территорию Украины. Родителей заставляют оформлять российские документы, в том числе на детей.

"Все что происходило в условиях временно оккупированной территории - оно в теории не может быть по согласию", - сказала она. Россияне после вывоза украинских детей в лагеря якобы на реабилитацию, потом не возвращают детей родным родителям.

По ее словам, РФ следует четко разработанной пошаговой методичке и реализует самый массовый сценарий похищения детей.

Россия намеренно и осознанно похищает украинских детей

В свою очередь, представитель Уполномоченного по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова рассказала, что после принудительного перемещения украинцев в фильтрационные лагеря, россияне совершали еще одно преступление - перевозили украинцев более глубже на территорию РФ в так называемые пункты временного размещения, где отбирают и уничтожают украинские документы, проводят принудительную российскую паспортизацию, родителей заставляют сразу устраивать украинских детей в российские школы для русификации.

"Детей без родительской опеки и детей, которые являются институциональными - их пытаются устраивать под опеку или отстранять", - сказала Суслова.

Она подчеркнула, что Россия намеренно и осознанно совершает все действия, чтобы перевезти украинских детей из одной этнической группы в другую.

"Как правило, пункты временного размещения - это место перевоспитания детей и перевода в другую национальную группу", - подчеркнула Суслова.

Дети, которых удалось вернуться в Украину, отмечали, что россияне оказывали на них очень сильное давление, пытались русифицировать и рассказывать, что "Украины не существует".

Украинских детей россияне превращают во врагов Украины

Кроме того, юрист ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская рассказала, что РФ наращивает усилия и создала целую систему с нормативно-правовым регулированием и выделением средств для искоренения украинской национальной идентичности.

"Цель имеет четкий геноцидальный характер - направлена на то, чтобы превратить украинских детей во врагов собственной нации - во врагов Украины", - подчеркнула Рашевская.

Она убеждена, что российская политика милитаризации и индоктринации украинских детей имеет влияние и будет иметь влияние для Украины в будущем.

"Моей организацией "Региональный центр прав человека" в 2023 году зафиксировано 87 случаев перемещения по меньшей мере 8 тысяч 330 украинских детей в так называемые лагеря перевоспитания. Эти лагеря находятся в 30 субъектах Российской Федерации, а также на территории оккупированного Крымского полуострова и в Беларуси", - подчеркнула Рашевская.

По ее словам, в этих учреждениях россияне осуществляют так называемое "военно-патриотическое воспитание" на основе программ, которые финансируются на средства российского федерального бюджета и через отдельные два фонда президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, россияне нарушают право украинских детей на сохранение идентичности и право на образование, имеющее признаки преступления против человечности.

Также россияне вывозят украинских детей в военные лагеря. "Это кое-где серые казармы и палаточные городки, где украинские дети, начиная с 8 лет, ходят с оружием, учатся стрелять, отдают честь российским командирам, обычно "донским казакам", которые получают на все это средства с президентских грантов", - сказала Рашевская и добавила, что это признаки международного преступления принудительной службы в Вооруженных силах противного государства.

Похищение украинских детей Россией - другие новости

Как сообщал УНИАН, после оккупации территории Украины в 2022 году российские захватчики активно вывозили детей на территорию России и Беларуси, где несовершеннолетних украинцев ждали центры перевоспитания и угроза усыновления в российские семьи.

Украина установила имена около 20 тысяч депортированных детей и работает над их возвращением. Депортированных детей может быть в разы больше – по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинеца, на оккупированных Россией территориях до войны проживало около 700 тысяч детей.

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