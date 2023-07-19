Количество украинских детей, которые могли исчезнуть таким образом, неизвестно.

Вывезенные якобы на отдых в Беларусь украинские дети не возвращаются обратно, их следы теряются на территории России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на представителя белорусской оппозиции Павла Латушко.

"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они в настоящий момент находятся", — сказал Латушко.

При этом число украинских детей, которые могли исчезнуть таким образом, Латушко не уточнил.

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Назначенные Россией власти оккупированых территорий утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".

В то же время белорусские оппозиционеры рассказывают, что детей размещают как минимум в трех оздоровительных лагерях, где с ними проводят "идеологическую работу".

Депортация украинских детей - что известно

По состоянию на май 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что на территорию РФ депортированы как минимум 19 тыс. 393 ребенка. Это те дети, имена которых известны Украине, хотя общее их количество гораздо больше.

Детей вывозят также и в Беларусь, где проводят их идеологическую обработку. Так, на днях появилось видео из лагеря "Дубрава", в котором беларуские певицы Александра и Валентина Груздевы проводят пропаганду среди детей с лозунгами "чтобы Байден сдох... Зеленский тоже, а Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину".

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