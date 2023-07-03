Заявленная цифра соответствует общему количеству детей на оккупированных территориях.

В России заявили, что "спасли" из Украины 700 тысяч детей за несколько последних лет. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета федерации (верхняя палата парламента) Григорий Карасин в своем Телеграм.

"В последние годы 700 тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта на Украине, нашли убежище именно у нас. Многие — вместе с родителями, а воспитанники детских домов — вместе с воспитателями", – заявил он.

При этом Карасин обвинил "киевских национал-радикалов" в якобы издевательствах над подростками с юго-востока Украины. В чем конкретно состояло это издевательство, депутат не объяснил, но похвастался, что в российском парламенте уже создана спецкомиссия для расследования "фактов преступления киевского режима в отношении несовершеннолетних".

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Россия похищает украинских детей

По данным украинского омбудсмена, на оккупированных Россией территориях до войны проживало около 700 тысяч детей. Что с ними сейчас, доподлинно неизвестно. Украинским властям поименно известны 19,5 тысяч детей, которых оккупанты депортировали на российскую территорию, но фактическое число похищенных намного больше.

За похищение украинских детей против Владимира Путина было открыто дело Международным уголовным судом и выдан международный ордер на арест. Сам Путин пытался оправдаться тем, что якобы спасал детей из зоны боевых действий, хотя сам же и устроил эту войну.

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