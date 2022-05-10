Боевики "ДНР" направили в дошкольные учебные заведения и банки соответствующее распоряжение.

Воспитателей детских садов из Донецка заставляют ехать в окруженный оккупантами Мариуполь и приближенные населенные пункты для "организации работы на местах".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Руководителям учреждений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправления в захваченный Мариуполь и приближенные населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах", - говорится в сообщении.

Кроме воспитателей, в окруженный оккупантами Мариуполь собираются отправить персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

В разведке отмечают, что такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению, массовым выездом мариупольцев на подконтрольную Украине территорию и отказом части работников сотрудничать с оккупационными властями.

"Известно, что персонал, который готовят для перевода на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не отменят", - добавили в ГУР.

Как известно, российские террористы частично контролируют украинский Мариуполь. Недавно главарь боевиков "ДНР" Пушилин даже заявил о намерениях сделать уничтоженный Мариуполь "курортом".

Вас также могут заинтересовать новости: