По словам Железняка, посольства уже предупреждены о смене главы Минобороны Украины.

В первую неделю сентября в Минобороны может произойти смена руководства. Министр обороны Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию, а Минобороны возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Такую информацию в Telegram обнародовал первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, отметив при этом, что кадровые изменения по его информации состоятся в ближайшие дни.

"На место Министра обороны будет представлен наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без единого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", - подчеркнул Железняк.

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"По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября… По моей информации, Резников оставит пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", - отметил депутат.

По словам Железняка, 30 августа утром о такой ротации предупредили посольства.

"По меньшей мере некоторые", - сказал он, отметив при этом, что Резников знал о своей отставке уже тогда, когда предлагал пари журналистам.

"О скорой ротации и отставке господин Министр знал до своего известного предложения по пари. Поэтому не очень спортивно получилось", - отметил Железняк.

Кто возглавит Фонд госимущества вместо Умерова, по словам депутата, пока не решено.

"Учитывая, сколько активов туда передали и полномочий, то надеюсь, это не будет снова "вечный и.о.", - предположил он.

Скандал с куртками для ВСУ

В начале августа издания "Зеркало недели" опубликовало расследование о прошлогодних поставках одежды для военных. Там отмечалось, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах фигурировали уже зимние куртки по 86 долларов за единицу.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ подтвердил, что поставлены были именно зимние (не летние, не демисезонные) куртки с турецких фабрик, и большую часть комплектов уже выдали.

Антикоррупционный комитет ВРУ, где обсуждались эти поставки, в то же время утверждал, что во время поставок могли использовать "схему поломанного инвойса". Там также прозвучало предположение, что фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту закупку.

"Украинская правда" выяснила, что турецкая фирма Vector avia, занимавшаяся поставкой, имела отношение к племяннику народного депутата от "Слуги народа" Геннадию Касаю.

Министр обороны Алексей Резников предполагал, что цены в документах турецкой стороны могли заменить с целью уклонения от налогов в Турции.

Он также обещал, что уйдет в отставку, если факты из расследований журналистов будут подтверждены.

На фоне скандала вокруг многочисленных расследований украинских журналистов относительно возможной переплаты при закупке одежды для Вооруженных сил Украины осенью 2022 года министр обороны Алексей Резников созвал пресс-конференцию, на которой продемонстрировал журналистам комплект зимней и летней формы, которые якобы были получены во время скандальной поставки. Он предложил убедиться, сколько весит та или иная военная одежда, чтобы снять вопрос о несоответствии веса в документах по поставкам. Также министр отреагировал на основные обвинения относительно стоимости одежды и компании, которая ее поставляла.

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