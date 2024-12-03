В частности, законопроектом предусматривается, что 17-летним гражданам достаточно будет пройти идентификацию в приложении "Резерв+".

Верховная Рада сделала шаг к автоматическому принятию 17-летних граждан на воинский учет.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в соцсети. "Сегодня парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет", - сообщил Умеров.

В частности, это означает, что юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр.

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"Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ", - пояснил министр обороны.

Он добавил, что это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат.

"Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", - отметил Умеров.

Глава оборонного ведомства поблагодарил народных депутатов за поддержку этой важной инициативы.

Принятие 17-летних юношей на воинский учет

2 октября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому граждане Украины мужского пола в 17 лет должны стать на учет призывников одним из двух путей. Законопроектом предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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