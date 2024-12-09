В целом работники ТЦК могут действовать автономно, без участия полицейских, говорит министр.

Работники ТЦК могут проверять документы граждан и выписывать повестки без помощи полицейских, однако военные все равно просят о присутствии полиции во время работы выездных бригад на улице. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы работаем исключительно в пределах своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол - чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - говорит министр.

По словам Клименко, "единичные случаи, которые все пытаются посмаковать" действительно вносят вклад в "немобилизацию".

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"И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы - есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", - уверяет минстр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по словам эксперта, Украина более двух лет "как следует" не пополняла состав Сил обороны, что и привело к нынешним проблемам с нехваткой личного состава на фронте. По мнению аналитика, Украина до сих пор имеет огромный незадействованный мобилизационный резерв.

Также мы рассказывали, почему правоохранителей до сих пор не отправили воевать на фронте. По словам министра, если всех полицейских отправить воевать, то в стране возникнут проблемы с безопасностью.

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