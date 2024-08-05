Речь идет о тендерах на услуги по консультациям и техническому надзору за выполнением строительных работ.

Тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта в больнице "Охматдет" на 14 миллионов гривень также отменяют. Об этом сообщили в Минздраве.

В министерстве сообщили, что в связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета", отменяются и сопутствующие тендеры. Речь идет о тендере на услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте (5,2 млн грн), а также тендер на инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ (9,35 млн грн). Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут.

Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут. Все средства, собранные на счетах фонда для восстановления "Охматдета", будут переведены на счет больницы. Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro, добавили в министерстве.

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Для обеспечения большей прозрачности и подконтрольности общественности всех процессов восстановления Минздрав уже работает над созданием совета по восстановлению. Именно совет восстановления согласует основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор подрядчика для выполнения работ.

Ремонт "Охматдета"

В начале августа стало известно, что тендер на восстановление выиграла фирма "Буд-Технолоджи" со сметой 307 млн. гривен. Хотя другие участники тендера предлагали значительно меньшую цену. После огласки в Министерстве здравоохранения заявили, что обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новый тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" будет проведен в течение 7-16 дней. 5 августа СМИ обратили внимание еще на два тендера на 14 млн грн, которые касались восстановления "Охматдета".

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