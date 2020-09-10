Каждый рог животного достигает почти 1 метра.

В Книгу рекордов Украины внесен козел из Одесской области с самыми длинными рогами.

Читайте такжеАмериканец наткнулся на уникального трехрогого оленя во время прогулки (фото)Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, которая разместила соответствующее фото животного и его хозяйки.

«Эти рога – почти метр каждый! Их владелец – пятилетний козел Пират зааненской породы – носит эти рога очень гордо. Кроме этого, научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться», - написала она.

Национальный реестр рекордов внес этот факт в категорию рекордов «Живая природа».

Как отметила Ветрова, для того, чтобы козла сфотографировать, от него пришлось отгонять коз, которые постоянно возле него «крутятся».

Владелица козла – Елена Мазур из села Первомайское Одесской области.

Как уточнила Ветрова УНИАН, указанное село находится в Измаильском районе Одесской области.

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Перевод: Лариса Козовая