В Книгу рекордов Украины внесен козел из Одесской области с самыми длинными рогами.
Читайте такжеАмериканец наткнулся на уникального трехрогого оленя во время прогулки (фото)Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, которая разместила соответствующее фото животного и его хозяйки.
«Эти рога – почти метр каждый! Их владелец – пятилетний козел Пират зааненской породы – носит эти рога очень гордо. Кроме этого, научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться», - написала она.
Национальный реестр рекордов внес этот факт в категорию рекордов «Живая природа».
Как отметила Ветрова, для того, чтобы козла сфотографировать, от него пришлось отгонять коз, которые постоянно возле него «крутятся».
Владелица козла – Елена Мазур из села Первомайское Одесской области.
Как уточнила Ветрова УНИАН, указанное село находится в Измаильском районе Одесской области.
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