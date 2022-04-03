Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения.

В Боромле на Сумщине российские военные убили марафонца из Книги рекордов Украины Сергея Проневича.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Ошеломила страшная весть о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения. Невероятно трудно об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", - написала Ветрова.

Она напомнила, что рекорд Проневича в Национальный реестр рекордов был внесен в 2019 году.

"В полной военной амуниции Сергей пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут. Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом...", - подчеркнула Ветрова.

Она отметила, что пытки людей считается преступлением даже во время войны. Прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту (ст. 438 УК). Максимальное наказание по этой статье – это пожизненное заключение.

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