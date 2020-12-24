Названы самые популярные и редкие мена, которые украинцы давали своим детям в 2020 году.
Читайте такжеВ Днепре мужчина организовывал фиктивные браки иностранцев с украинками (видео)Об этом пишет сайт Сегодня, ссылаясь на данные Министерства юстиции.
Как сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие, как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.
Среди популярных мужских имен следующие: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.
По данным Минюста, среди новорожденных есть девочки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.
Среди малышей есть такие, кто носит имя Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.
В Минюсте отмечают, что ребенку может быть дано не больше двух имен.
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