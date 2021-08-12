С помощью своего нового видеопроекта "Металлическая звезда" группа "Метинвест" показала, насколько увлекательным может быть процесс производства стали.

Известный киевский ресторатор Дмитрий Борисов сравнил процесс производства металла компанией "Метинвест" с приготовлением борща.

Как он рассказал в рамках нового видеопроекта компании "Метинвест" - "Металлическая звезда", для обоих процессов – и металлургического, и кулинарного - очень важен баланс ингредиентов.

"Украинский борщ – гастрономическое произведение искусства, так же, как у "Метинвеста" - сталь и чугун. И подходы к их созданию очень похожи", - сказал он.

Читайте также"Металлургия и музыка очень похожи": певица Юлия Санина драйвово рассказала о добыче руды в УкраинеПо его словам, как на классической кухне при приготовлении борща сперва необходимо сварить бульон, процедить его, обработать овощи и мясо, так же и на металлургической – нужно довести сплав металла до определенного состояния, сбалансировав его по температуре и химическому составу.

"Не стоит забывать и про специи: в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии - улучшают процесс плавления металла. Советую добавлять соль, перец, лавровый лист", — добавил кулинар, намекая на химические элементы на производстве.

"Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол… Вот мы и научили готовить металлургический борщ. Приятного аппетита!", — подытожил Борисов.

С помощью видеопроекта "Металлическая звезда" группа "Метинвест" показала, насколько увлекательным может быть процесс производства стали.

Помимо Борисова, в проекте также приняли участие солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, путешественник Дмитрий Комаров, а также голкипер и капитан украинской сборной по футболу Андрей Пятов.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Робимо українське", который "Метинвест" запустил специально к своему пятнадцатилетию.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь