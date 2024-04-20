Возвращение ветеранов очень важно для преодоления дефицита кадров, считает Петрук.

Группа Метинвест сегодня является активным участником процесса поддержки и реинтеграции ветеранов, поскольку большое количество работников с предприятий группы мобилизованы в ряды ВСУ, а часть из них уже возвращается из армии. Основная задача компании в этом направлении - вернуть людей, помочь им с адаптацией и способствовать развитию ветеранского бизнеса. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук в ходе дискуссионной панели, посвященной реинтеграции ветеранов и поддержке ветеранских бизнесов.

"В целом по Группе Метинвест более 8 тыс. сотрудников находятся в рядах ВСУ - это каждый шестой работник. Вернулось уже более 500 ветеранов, которые работают на наших предприятиях, из них около 85% работают на своих предыдущих должностях. Возвращение наших ветеранов на наши предприятия является очень важным с точки зрения преодоления дефицита квалифицированных кадров. А мы этот кадровый голод уже чувствуем", - отметила Петрук.

Для этого компания создала целую экосистему по работе с ветеранами. Ее деятельность базируется на четырех принципах: ответственности, системности, справедливости и трансформации всех бизнес-процессов под новые реалии, поскольку их использование будет актуально еще долгий промежуток времени.

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"Мы ведем борьбу за таланты, за людей, ориентированных на результат, сотрудников, которые имеют лидерские качества. А ветераны сегодня обладают всеми этими чертами. Поэтому поддержка ветеранского бизнеса для нас является одним из приоритетов. Эта поддержка будет способствовать возвращению людей в регионы. Надо работать над тем, чтобы регионы оживали, чтобы туда возвращались мотивированные люди, восстанавливалась экономическая активность. И это для Метинвеста также будет означать дополнительный ресурс, потому что это наши подрядчики, партнеры. Поэтому Метинвест очень заинтересован в развитии ветеранского бизнеса в регионах нашего присутствия. Регион должен зажить новой жизнью", - подчеркнула Петрук.

При этом она отметила: ветеранам нужно время, чтобы вернуться к гражданской профессии, и в компании используют целый арсенал инструментов, чтобы им в этом помочь.

"Для того, чтобы работа с ветеранами была эффективной, мы изучали очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами есть в Израиле и США. Мы ориентируемся на него, но уже приходим к пониманию, что такого опыта работы с ветеранами, который будет накоплен в Украине, не будет ни у кого", - резюмировала Петрук.

Напомним, ранее Метинвест Ахметова запустил видеокурс по взаимодействию с ветеранами, которые вернулись с фронта к гражданской жизни. Проект создан в сотрудничестве с военным психологом, кризисным интервьюером Еленой Никольской: она разбирает мифы и тревоги, связанные с возвращением ветеранов в коллективы, дает практические рекомендации сотрудникам и руководителям, как подготовиться к инклюзивности и реагировать на инвалидность ветерана, а также чего стоит избегать в общении с человеком, имеющим боевой опыт.