С начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан, большинство из которых удалось разыскать.

Из-за российского вторжения в Украину пропавшими без вести по состоянию на начало мая 2023 года считаются 23 760 украинцев. В то же время с начала полномасштабной войны правоохранители смогли разыскать более 50% лиц, которых считали пропавшими без вести.

"С начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. В дальнейшем эта информация была внесена в единый учет, который ведется Национальной полицией, далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек были разысканы", – заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, в розыск было объявлено 31 330 человек, из них 7 570 разыскано. Так, в розыске остаются 23 760 человек, которые исчезли при особых обстоятельствах. Отмечается, что данные этих лиц внесены в Единый реестр лиц, пропавших при особых обстоятельствах, который недавно запустили в МВД. Туда вносят информацию как о гражданских лицах, так и о военных.

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"Информация о таких лицах поступала в органы Национальной полиции, она была проверена и в дальнейшем верифицирована представителями офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого информацию вносят в реестр", – подчеркнул Тимченко.

Пропавшие без вести украинцы: что известно

2 мая 2023 года в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В нем будут собирать такую информацию относительно пропавших лиц: ФИО пропавшего лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Ранее представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко сообщил, что почти 20% лиц, которых удалось вызволить из российского плена, имели статус пропавших без вести. По его словам, в отношении этих людей не было ни одного доказательства, что они находятся в плену РФ.

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