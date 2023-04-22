Предатель также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

В Киевской области задержали местного адвоката, который собирал для России данные о HIMARS и карты минных полей возле Киева. Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленником оказался местный действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.

"Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага, он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговской области, а также в прифронтовых районах востока Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, предатель разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

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По данным правоохранителей, российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.

"Развединформация нужна была оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS", - отметили в СБУ.

В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Отмечается, что к сделке он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

Во время обыска у адвоката-предателя обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, которые подтверждают факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

HIMARS в Украине - как ВСУ научились обманывать российских оккупантов

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня. С тех пор не было ни одного задокументированного подтверждения уничтожения русскими американских установок.

Как писал The Washington Post, украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS. Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

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