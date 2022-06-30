Женщина просила дочь беречь силы и не кричать, пока спасатели не начнут разбирать завалы.

26 июня оккупанты ударили по Киеву ракетами. Рашисты попали в многоквартирный дом, под завалами оказалась целая семья. Женщина и ее дочь выжили, а отец ребенка погиб. Семилетняя девочка и ее мать уже вместе, они лечатся в "Охматдете".

Как женщина и ее дочь выжили и что их спасло от гибели, говорится в новом сюжете ТСН.

Семилетняя девочка и ее мама, которые пострадали во время ракетного обстрела в Киеве, уже вместе. Сначала их госпитализировали в разные больницы, однако сейчас мать ребенка также перевели в "Охматдет".

Трагедию, которая произошла утром в воскресенье, женщина помнит в деталях. Ее семья проснулась от взрывов. В квартире повылетали окна, родители и девочка побежали, но мужчина не успел скрыться. Он хотел выпустить собаку. Именно в этот момент снова прогремел взрыв.

Женщина вспоминает, что в тот момент ей показалось, будто она пролетела несколько этажей. Ее привалило плитой. Когда женщина начала терять сознание, она услышала испуганный голос своей дочери. Именно тогда она поняла, что "отключаться" не стоит.

Семилетняя девочка кричала, она пыталась звать на помощь. Однако женщина сумела ее успокоить. Мать объяснила ребенку, что кричать стоит только тогда, когда их придут спасать. Девочка сохранила силы и действительно сумела позвать на помощь, когда услышала, что спасатели уже рядом.

Сначала удалось достать ребенка. Впоследствии из-под завалов спасли мать. К сожалению, отец ребенка погиб. Женщина вспоминает, что ее любимого все называли "душой", потому что он был очень добрым и жизнерадостным.

Сейчас мать и дочь лечат. Психологи оказывают им помощь. Пережить такие события трудно, однако специалисты говорят, что женщина и ее ребенок могут справиться с горем.

Ракетный удар по Киеву: РФ попала в дом

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали, в общей сложности, четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.