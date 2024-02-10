Регистрация пострадавшего населения в Киеве началась 8 февраля.

В Киеве пострадавшие в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года могут получить денежную помощь от гуманитарной организации Acted. Сумма выплат составит 10 800 гривен на человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На помощь могут претендовать граждане, у которых было значительно повреждено или полностью разрушено жилье или которые были травмированы или имеют погибших членов семьи в результате ракетной атаки.

Отмечается, что регистрация пострадавшего населения в Киеве началась 8 февраля 2024 года. За первые сутки было зарегистрировано 52 пострадавшие семьи, состоящие из 126 человек.

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Указанная программа оказания экстренной многоцелевой денежной помощи реализуется французской гуманитарной организацией Acted при поддержке Минреинтеграции. Проект финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID.

Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь при себе документы всех членов домохозяйства, включая паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, обязательным условием является предоставление акта о повреждении жилья или фото повреждений.

Пособие будет выплачиваться единовременно путем начисления денежного перевода через отделения "Ощадбанка", "Укрпочты", "ПриватБанка" или переводом на карту для выплат любого банка.

Массированный ракетный обстрел 7 февраля

Утром 7 февраля войска РФ совершили массированную ракетную атаку по Украине, в частности над Киевом и в районе столицы Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили около двух десятков российских ракет.

Жители многоэтажного дома в Голосеевском районе, поврежденном в результате вражеской атаки утром 7 февраля, рассказали о том, как пережили ракетный удар.

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