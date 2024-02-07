Россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Утром 7 февраля над Киевом и в районе столицы Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили около двух десятков российских ракет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории России. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям", - отметил он.

Ракетный удар по Киеву 7 февраля - что известно

Напомним, сообщалось, что в результате ракетного удара в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме и на станции технического обслуживания. Повреждены электросети, есть пострадавшие.

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В Днепровском районе столицы в результате ракетного удара также есть пострадавшие, и были повреждены электросети.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в целом в столице шестеро пострадавших - трое в Днепровском районе (двое из них госпитализированы), и трое в Голосеевском районе (госпитализированы).

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