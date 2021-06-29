Сам Ляшко в общении с журналистами признался, что бизнес ведет без удовольствия, исключительно ради заработка.

Экс-нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко взялся за майнинг криптовалюты Ethereum. У него есть собственная криптоферма.

Об этом говорится в материале УП. Как рассказали журналистам однопартийцы Ляшко, экс-нардеп после поражения на выборах в Раду серьезно заинтересовался майнингом.

"У него прямо есть специальные приложения на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. Потом всем, кому может, об этом рассказывает", – рассказал один из "радикалов".

Сам Ляшко в общении с журналистами отметил, что бизнес ведет без удовольствия, исключительно для заработка.

"Политика - это моя жизнь. А бизнес - это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами", – признался он.

Напомним, в октябре прошлого года Ляшко принял участие в промежуточных выборах в ВР на 208 округе, однако уступил кандидату от "Слуги народа" Анатолию Гунько. Уже через несколько месяцев, в январе 2021 года, стоимость биткоина начала стремительно расти.

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Что происходит с курсом криптовалют

В конце 2020 года биткоин начал стремительно расти. 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

В середине мая стоимость биткоина обвалилась после периода беспрецедентного роста.

Падение криптовалюты началось с заявления главы американской компании Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоины для расчета за электромобили. Он также не исключил, что Tesla продаст свои биткоины, стоимость которых на начало февраля составляла $1,5 млрд.

Дополнительный удар по биткоину нанесло то, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями и транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли. Фактически в стране был запрещен майнинг, при том что на нее приходилось до 70% мировых майнинговых мощностей.

Подобные меры может ввести и Индия. Там разработали законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптовалют.

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Автор: Дмитрий Захаров