Экс-нардеп предложил всем скинуться "вонючими трусами и носками" для власти, которая повышает налоги.

Бывший народный депутат и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко разделся по пояс в прямом эфире шоу на «5 канале», которое ведет экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Экс-нардеп принес с собой в студию пакет, из которого в ходе обсуждения повышения налогов в стране начал доставать нижнее белье, футболки и другую одежду.

«Им мало, они не могут никак наестся нашими налогами. Они хотят поднимать налоги. Давайте каждый, кто нас смотрит, снимет с себя по рубашке, по футболке, по трусах, по носках, отправьте им, пусть они подавятся», – заявил Ляшко.

Луценко в свою очередь предложил назвать эту акцию «Последняя рубашка для зеленой власти» и отметил, что может снять с себя пиджак.

Читайте также"Будете у себя в Раде сено есть": Данилов и экс-нардеп Ляшко поссорились в прямом эфире (видео)Ляшко согласился с таким названием и добавил:

«Власть забирает работу и зарплату, потому правильно будет, если все украинцы скинутся им, чтобы те подавились вонючими носками и трусами».

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Автор: Катерина Шварц