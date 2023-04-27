Только полный контроль Украины над ЗАЭС может вернуть безопасность миру.

Президент Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС напомнил миру, насколько хрупкой является безопасность в связи с действиями России.

"Годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда стоит напомнить всем в мире, насколько хрупкой является наша безопасность. И тем более тогда, когда уже более года ежедневно и ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции. Только полный контроль Украины над ЗАЭС может вернуть и полную безопасность, причем не только нашей стране, но и всей Европе, всему миру", – сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что радиация не признает государственных границ, равно как и Российская Федерация. И только полное соблюдение правил может гарантировать безопасность.

Видео дня

Он также отметил, что говорил 26 апреля с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по этому поводу.

"Отдельно хочу поблагодарить господина Гросси за его инициативу – очень важную социальную инициативу – такой специальной программы медицинской поддержки для персонала всех наших атомных станций. Спасибо за поддержку наших людей", – добавил Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

Также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг. Кроме того, россияне усилили пытки над работниками ЗАЭС. Против них также применяют угрозы и запугивание.

В конце марта 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.

26 апреля Гросси заявил, что МАГАТЭ и дальше пытается договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: