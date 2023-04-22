Войска РФ издеваются не только над работниками станции, но и над жителями города Энергодар.

Оккупанты усилили психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Против них применяют угрозы, запугивания и еще более жестокие пытки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в Facebook. Там отметили, что враг "бесится" из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников и пытается заставить украинцев подписать трудовые контракты с российским "Росатомом", а также получить паспорт РФ.

Кроме этого, контрразведывательный режим враг усилил и на временно захваченных территориях Украины.

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За теми украинцами, которые уже отказались от получения российского паспорта, российской спецслужбы ведут скрытое наблюдение. Принимают во внимание источники финансовых доходов таких граждан. В частности, как именно деньги украинцы конвертируют в наличные, говорят в Генштабе.

Также в городе увеличили количество патрулей, на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства.

"Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, которых замечено в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Напомним, 5 апреля Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты пытают украинских специалистов ЗАЭС для того, чтобы заставить их сменить гражданство с украинского на российское. В частности, тем, кто отказывается работать на врага проводят "профилактические беседы". Так оккупанты называют пытки над украинцами.

Также 14 апреля Энергоатом сообщил, что захватчики готовятся к долговременному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС и не отпускают их с рабочих смен.

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