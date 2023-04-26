Необходимо демилитаризовать ЗАЭС, подчеркнул глава правительства.

Варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превзойти аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по случаю 37 - годовщины аварии на ЧАЭС. Он отмечает, что тогда Украина и мир столкнулись с одной из крупнейших техногенных катастроф, в результате которой пострадали почти 5 млн человек.

"Замалчивание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, которые вышли далеко за пределы современной Украины. В целом пострадали почти 5 миллионов человек", - написал премьер в Telegram.

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Шмыгаль подчеркнул, что каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором.

"И первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли РФ", - добавил глава правительства.

Ситуация на ЗАЭС - что сегодня надо знать

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия Международного агентства по атомной энергии посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" для избежания аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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