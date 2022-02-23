Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается введение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 274 народных депутата из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается: определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие; определить условия и порядок получения гражданами и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие.

Среди прочего, предлагается разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Так, законопроектом, в частности определяется, что в Украине гражданская огнестрельное оружие делится на такие категории: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - короткоствольное огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия); D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие и Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Вводится удостоверение владельца оружия - документ на оружие установленного образца, который подтверждает, что физическое или юридическое лицо вправе приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться огнестрельным оружием соответствующей категории, указанной в нем, боевыми припасами и основными частями до приобретенного оружия.

Физические лица получают право приобрести гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы, компоненты боевых припасов, основные части к ним и разрешенные средства уменьшения громкости выстрела после получения ими удостоверения владельца оружия с соответствующей категорией оружия.

Право на получение удостоверение владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны с учетом определенных ограничений.

В частности, удостоверение владельца оружия не может быть предоставлено лицу: при наличии медицинских противопоказаний к обращению с оружием; наличии у лица непогашенной или неснятой судимости за совершение ряда уголовных правонарушений; в случае привлечения лица к административной ответственности в течение года за определенные админправонарушения.

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