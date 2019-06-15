Возле Верховной Рады состоялась акция за легализацию в Украине медицинского каннабиса (фото, видео)

Участники акции требовали принять закон, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины и науки.

Возле здания Верховной Рады Украины, на площади Конституции, прошла акция за легализацию в Украине медицинского каннабиса "Закон - медицинскому каннабису!".

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимали участие около 60 человек.

Акция организована в рамках ежегодного Марша Свободы за "реформу государственной политики относительно наркотиков".

Участники акции держали плакаты с надписями: "Конопля лечит", "Закон - медицинскому каннабису!" и "Начать научные исследования".

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Активисты обнародовали открытое обращение к политическим партиям, общественным и религиозным объединениям. Они призывают объединить усилия для принятия законопроекта №10313 об обеспечении фундаментального права человека на жизнь, который должен урегулировать использование продуктов каннабиса в медицине и науке.

В открытом обращении коалиции общественных организаций "Медицинский каннабис - наше право!" отмечается, что тема регулирования законного обращения каннабиса обсуждается в парламенте более трех лет.

"Мы призываем все парламентские фракции, а также политические силы, которые будут претендовать на мандаты в Верховной Раде Украины IX созыва, обнародовать четкую позицию относительно перспективы правового урегулирования вопроса использования каннабиса для медицины и науки", - говорится в обращении.

Отмечается, что среди инициаторов кампании - общественные организации "МИСТ", "Афина. Женщины против рака" и "Украинская ассоциация медицинского каннабиса".

Участники акции включили музыку на колонках. Акция проходила спокойно, играла музыка.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.