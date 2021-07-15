Предусмотрено, что реклама, распространение продукции или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера должны быть максимально удалены от учебных заведений.

Верховная Рада Украины планирует запретить создание и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О защите общественной морали" относительно защиты прав и наилучших интересов ребенка" (№ 5330-1) проголосовали 343 народных депутата Украины.

Законопроектом предусмотрено, что нормы закона Украины "О защите общественной морали" распространяются на детей (до восемнадцати лет).

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В законопроекте уточняется, что реклама, распространение продукции или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера, с приличным внешним оформлением, должны быть максимально удалены от мест массового отдыха, учреждений внешкольного, дошкольного, специализированного и общего среднего образования, памятников истории и культуры, сакральных и ритуальных объектов и воинских частей.

Предусматривается запрет создания и распространения фото и/или видео сексуального или эротического образа детей.

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Автор: Надя Пришляк