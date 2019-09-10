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В Никополе активистка эротическим танцем призвала достроить бассейн (видео)

17:17, 10 сентября 2019
Общество
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Бассейн в Никополе начали строить еще в 2018 году / nikopolnews.net

Читайте такжеНа Багамах зоозащитница спасла от урагана "Дориан" почти сотню собак (фото)Как пишет Nikopolnews, таким образом девушка попыталась привлечь внимание общественности и власти на проблему недостроенного в городе бассейна.

«А бассейн вообще строить собираются? Или пообещали и хватит, пусть никопольчане во сне плавают?» – отметила Юлия в подписи к откровенному видео.

Указывается, что бассейн в Никополе начали строить еще в 2018 году. Ранней весной 2019 работы продолжились. В парке вырыли котлован, оборудовали грунтовую подушку, но потом работы резко остановились, и теперь неизвестно, будут ли они продолжены.

Как ранее сообщал УНИАН, экоактивисты вышли с протестом против изменений климата на красную дорожку Венецианского фестиваля.

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Теги: #Никопольпогода в Днепре