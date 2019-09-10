В Никополе активистка эротическим танцем призвала достроить бассейн (видео)

Строительство бассейна в городе остановлено, и никто не знает, возобновятся ли работы.

Активистка Никополя, танцовщица и модель Юлия Белайша в ярком купальнике исполнила эротический танец на одной из местных строек.

Читайте такжеНа Багамах зоозащитница спасла от урагана "Дориан" почти сотню собак (фото)Как пишет Nikopolnews, таким образом девушка попыталась привлечь внимание общественности и власти на проблему недостроенного в городе бассейна.

«А бассейн вообще строить собираются? Или пообещали и хватит, пусть никопольчане во сне плавают?» – отметила Юлия в подписи к откровенному видео.

Указывается, что бассейн в Никополе начали строить еще в 2018 году. Ранней весной 2019 работы продолжились. В парке вырыли котлован, оборудовали грунтовую подушку, но потом работы резко остановились, и теперь неизвестно, будут ли они продолжены.

Как ранее сообщал УНИАН, экоактивисты вышли с протестом против изменений климата на красную дорожку Венецианского фестиваля.