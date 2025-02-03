Пять самых известных воинских подразделений приглашают присоединиться к совместному проекту 'Сила дронов'

Военных из разных подразделений, военнослужащих в СЗЧ и гражданских приглашают присоединиться к проекту "Сила дронов Сухопутных войск". Этот проект совместно запустили пять известных воинских подразделений. Об этом сообщил командир Отдельной бригады беспилотных систем "ПтахиМадяра".

Кандидатам предлагается заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/G83yKVc1JrHyeV91A

"Командиры "К-2", "Ахиллес", "Феникс", "Рарог" и "Птахи Мадяра" объединились в совместный проект "Сила дронов Сухопутных войск". Пять отдельных организмов дронарной субкультуры объявляют беспрецедентный набор личного состава из числа гражданских лиц, военнослужащих по переводу, военнослужащих в СЗЧ", - говорится в сообщении.

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Организаторы подчеркивают преимущества службы в рамках проекта.

"Доверься командирам, которые создали команды с нуля, разросшись из состава одного экипажа доотдельных воинских частей. Они знают свое дело, заботятся о безопасности личного состава и его обеспечении, гарантируют исключительно профессиональное компетентное применение, сопровождение легализации возвращения из СЗЧ, отдельные условия и сроки прохождения БЗВПвместе с профессиональной подготовкой, полное обеспечение средствами и орудиями борьбы", - призывает Мадяр.

"У нас дроны ждут Воинов, а не наоборот", – подчеркивают командиры подразделений.