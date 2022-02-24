Павел Сухань, майор запаса морской пехоты, прокомментировал вторжение Российской Федерации в Украину.

В 05:00 по киевскому времени, 24 февраля, войска Российской Федерации вторглись на территорию Украины. Согласно свежим данным, бои ведутся практически по всему периметру границ с РФ. О ситуации на фронте в комментарии УНИАН рассказал Павел Сухань, ветеран, майор запаса морской пехоты. Он считает, что Путин хотел провести блицкриг, но его план провалился. Теперь президент РФ заявляет о готовности вести переговоры с властями Украины. А сторона, которая побеждает в войне, обычно себя так не ведет.

В комментарии Павла Суханя сказано: "Созванивался с морпехами под Мариуполем — все нормально. Держимся. Они попробовали прорваться под Павлополем, но откатились. Зона ООС остается стабильной, ее не ломают".

"Путин явно рассчитывал на блицкриг. Не получилось. И конкретно не получилось, — продолжил Павел Сухань. — А чем дольше будет длиться война, тем будет хуже отношение к его войскам. И тот, кто выигрывает войну, не предлагает переговоры. От каждого зависит исход войны. Ветераны должны вернуться в строй, программисты — ломать их сайты, каждый должен бороться на своем фронте".

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы, ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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