Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Российский президент Владимир Путин предлагает переговоры украинскому главе Владимиру Зеленскому после того, как российские войска по его приказу напали 24 февраля на Украину.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, цитируя пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и о ее "нейтральном статусе"

"Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее "нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения в случае соответствующей готовности Киева", - заявляет Песков.

Объявления Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.