По состоянию на сейчас в области уже работает 225 таких пунктов.

На Киевщине все "пункты несокрушимости" теперь будут в рабочем режиме, ведь в регионе есть проблемы со светом. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Такое решение приняли во время заседания областного штаба Совета обороны, поэтому теперь все районы и общины должны выполнить поручение по функционированию "пунктов несокрушимости".

По словам чиновника, на сегодня работает уже 225 пунктов, еще почти 400 готовятся к открытию. "Пункты несокрушимости" разворачивают территориальные громады, подразделения ГСЧС, "Укрзализныця" и представители бизнеса.

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"Получаю много жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным прежде всего руководителям общин, обновить все данные и постоянно информировать жителей общин. Четкая информация: место, график и условия работы", - отметил Руслан Кравченко.

Известно, что в таких пунктах обязательно должны быть:

свет;

интернет;

доступ к мобильной связи всех операторов;

вода;

аптечка.

Проверить адреса всех пунктов и укрытий можно с помощью чат-бота "Киевщина безопасна".

Какова сейчас ситуация с энергосистемой Украины

Как писал УНИАН, с 9 по 24 июля в каждой области будет один день без отключений света, однако в остальные дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - отметили в "Укрэнерго".

Также сообщалось, что Словакия планирует помочь Украине со светом. Президент страны Петер Пеллегрини отметил, что Словакия планирует увеличить поставки электроэнергии для Украины в осенне-зимний период.

"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии, и мы собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", - объяснил он.

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