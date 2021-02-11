В Киеве из-за огромного провала на дороге перекрыли улицу Петропавловскую.
Видео провала опубликовано на Facebook-странице паблика «Киев оперативный».
«На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом», – говорится в подписи к видео.
Реакция в сети
Читайте такжеВ Харькове на рынке обвалился асфальт (видео)Пользователи в комментариях критикуют работу городских служб:
«Если бы дороги делали нормально, такого бы не случилось! Меньше воровать нужно», «То дорога в ад для городских служб и автодора», «Там недавно уже рыли и ремонтировали, видимо, через ж*пу сделали», «Из разлома Витали не видно?».
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве около Верховной Рады провалился асфальт (фото)
- На столичном Подоле провалился асфальт: в яму попала машина "водоканала" (фото)
- В Киеве коммунальщики во время "раскопок" повредили высоковольтный кабель – он взорвался под дождем (видео)
- "Машина просто уплыла": Днепр накрыл мощный ливень, из люков били фонтаны (фоторепортаж, видео)
- В Херсоне разрыли коллектор и забыли о нем: там выросли помидоры (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram