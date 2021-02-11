Пользователи в соцсети критикуют работу городских служб.

В Киеве из-за огромного провала на дороге перекрыли улицу Петропавловскую.

Видео провала опубликовано на Facebook-странице паблика «Киев оперативный».

«На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом», – говорится в подписи к видео.

Реакция в сети

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«Если бы дороги делали нормально, такого бы не случилось! Меньше воровать нужно», «То дорога в ад для городских служб и автодора», «Там недавно уже рыли и ремонтировали, видимо, через ж*пу сделали», «Из разлома Витали не видно?».

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Автор: Катерина Шварц