Прошедшие под ВР и ОП протестные акции предпринимателей за отмену законов, направленных на детенизацию расчётных операций в сфере торговли и услуг, проходили под брендом SAVEФОП. Торговую марку с таким названием зарегистрировал на себя один из лидеров движения за сохранение упрощенной системы налогообложения без каких-либо элементов контроля и учета Сергей Доротич, руководитель общественного союза «Украинская ассоциация производителей оконных систем и связанных строительных продуктов». О чем можно узнать из базы данных торговых марок Украины, пишет «Апостроф».

Отмечается, что учредителями организации возглавляемой Сергеем Доротичем являются крупные компании-производители с иностранными конечными бенефициарами - ООО «ВЕКА УКРАЇНА» и ООО «МІРОПЛАСТ». Это крупнейшие в Украине производители стеклопластиковых окон.

Протестные акции по отмене детенизационных законов уже практически год проходят в стране с регулярной периодичностью, настойчивость предпринимателей возрастает к дате вступления отдельных норм законов в силу. Так с 1 января 2020 вступают в силу нормы закона, запускающие механизм фискального кешбека и расширяется перечень видов деятельности, для которых использование РРО станет обязательным. С 1 апреля 2021 применению РРО для всех физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога II-IV групп станет обязательным.

«Не поверите, но и скрутки НДС от этих законов уменьшатся в разы, так как именно от импорта серого товара который сбывается потом через ФОПов без документов и формируется первичный налоговый кредит, который продается и скручивается с экспортом зерна или строительства дорог...», - пишет на своей Facebook-странице журналист Евгений Плинский.

Активизацию протестов Евгений связывает с тем, что крупный бизнес преследуя свои коммерческие интересы, прикрываясь предпринимателями на упрощенной системе налогообложения активно манипулирует, убеждая последних, что данные законы против них.

«В Украине 50% рынка в тени, обороты космические, и вывод хотя бы половины в свет даст бюджету миллиарды гривен. Если конечно преодолеет сопротивление хитрожопого крупного бизнеса», - резюмирует журналист.

Глава Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский так же видит манипуляции с упрощенной системой налогообложения в Украине и подчеркивает непрозрачность системы.

«Кассовые аппараты нужны, ведь они обеспечивают фиксацию продаж и уплату налогов, в отличие от торговли исключительно наличными. В последнем случае количество проданного проверить невозможно. И одно дело, когда речь идет о мелкой продаже возле метро. И совсем другое – когда о дорогой электронике. Также стоит вспомнить сети магазинов, которые платят 5% с проданного по терминалу. А как насчет того, что продано за наличные? Они могут написать, что продали две пары джинсов за наличные, а на самом деле их было 25. Вот, например, дочерние компании группы Inditex (Zara и другие) не работают через ФОПов, а честно все продают с НДС. А одесская сеть MD-Fashion (Tommy Hilfiger и другие) имеет пять ФОПов, которые, вероятнее всего, работают с наличными, нигде ее не публикуют и не платят с этого налоги», - сказал Глеб Вышлинский комментируя нужны ли кассовые аппараты ФОПам.

Отмечается, что в преддверии местных выборов к протестам против детенизационных законов присоединяются все больше народных депутатов Украины, что лозунги о защите малого бизнеса и сохранении упрощенной системы без каких-либо инструментов контроля и учета видимо по-прежнему приносят политические дивиденды, но отдаляют экономические, давая непрозрачной системе существовать.

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Автор: УНИАН