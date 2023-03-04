Опытные юристы отметили, что не может быть такого масштаба жестокости по отношению к гражданскому населению без цели стереть украинцев как нацию.

Во время оккупации Херсона российские военные похитили бизнесмена и волонтера по доставке еды Романа Баклажова и 54 дня пытали его в застенках.

Пытаясь сломить мужчину, они били его током и заставили назвать себя нацистом, сообщает POLITICO. "Большинство из них все время были в масках. Я бы не смог узнать своего обидчика", - сказал 41-летний мужчина в интервью изданию. "Помимо пыток нас заставляли учить гимн России, читать пророссийские книги", - добавил волонтер.

По словам Баклажова, людей запирали в одиночных камерах, не сообщали, как долго продлится их заключение и что происходит за стенами тюрем.

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После освобождения Херсона наа стенах камер следователи обнаружили пророссийские лозунги, стихи и песни. За всеми этими злоупотреблениями стоит холодный расчет - искоренить украинскую идентичность.

Уэйн Джордаш, управляющий партнер международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance, называет себя опытным прокурором по военным преступлениям, но даже он был поражен методичной, спланированной моделью, стоящей за военными преступлениями кремлевской армии против украинцев.

Джордаш возглавляет консультационное подразделение своей фирмы, которое тесно сотрудничает с украинскими прокурорами. Он недавно вернулся из освобожденной части Херсонской области, где его команда помогала украинской прокуратуре анализировать новые доказательства по меньшей мере из 20 пыточных, которые россияне обустроили за восемь месяцев оккупации.

"Эти преступления не случайны, не являются результатом действия чрезмерной силы или по собственной инициативе (как в некоторых других конфликтах)", - сказал Джордаш изданию, добавив, что преступления против человечности являются центральной частью военной стратегии РФ.

По его словам, кремлевский modus operandi состоит из трех этапов:

Сначала атакуют лидеров, будь то военачальники, политики, журналисты или добровольцы - россияне убивают любого, кто потенциально может оказать сопротивление или защитить гражданское население.

Затем следует процесс фильтрации, во время которого население изолируется и находится под постоянным наблюдением, постоянно подвергаясь проверкам, чтобы гарантировать отсутствие сопротивления.

В-третьих, уничтожение всего украинского: книг, символов и культурных артефактов, перевоспитание детей по российской программе и многое другое.

"Этого нельзя добиться без незаконных задержаний, пыток, убийств мирных жителей, насильственного перемещения, похищения детей. Это средства, с помощью которых РФ достигает своих военных целей", - сказал Джордаш.

"Не может быть такого масштаба жестокости по отношению к гражданскому населению без цели стереть украинцев как нацию. И это то, что я нахожу необычным для вооруженного конфликта. Уровень расчета поражает", - сказал юрист.

Оккупация Херсона

В начале марта 2022 года херсонцы вышли на улицы, чтобы противостоять российской оккупации. Даже после того, как россияне захватили город, местные протестовали против захватчиков. В апреле россияне начали жестоко разгонять продолжающиеся акции протеста, стреляя в безоружных людей.

Вскоре протесты прекратились. После чего оккупанты взяли под контроль власть, интернет и информационное пространство. Украинских учителей заставляли работать по российской учебной программе, а книги на украинском языке уничтожались.

В сентябре 2022 года россияне провели фейковый референдум в оккупированном регионе и объявили, что 78% населения области проголосовали за присоединение к РФ.

В ноябре ВСУ освободили правобережье Херсонщины, местные жители несколько дней праздновали деоккупацию.

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