Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" после этапирования в Россию отправили в карцер

Энвера и Ризу Омеровых, а также Айдера Джаппарова задержали летом прошлого года.

Фигуранта белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова после этапирования из оккупированного Крыма в ростовский СИЗО поместили в карцер на 15 суток.

Об этом генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил Крым.Реалии.

По словам Малышевского, когда 19 мая он посетил Омерова в следственном изоляторе, тот был в спецодежде для заключенных, которых перевели в карцер. Генконсул уточнил, что Омерова поместили в карцер 12 мая, сразу после этапирования из СИЗО Симферополя.

"С Энвером мы знакомы со времен, когда он посещал судебные заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде (сейчас Южный окружной военный суд). Теперь мы вместе сидим не в числе слушателей на очередном заседании, а в СИЗО напротив друг друга, вот только он, ко всем неприятностям, еще и в спецодежде пребывающего в карцере на 15 суток, начиная с 12 мая. Нам было о чем поговорить. Постараемся всячески помочь, ведь проблемы со здоровьем не дают ему покоя. Надеюсь, жесткие условия пребывания в карцере не скажутся на его и так ослабленном здоровье", - сказал Малышевский.

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа консулы Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону навестили граждан Украины – крымских татар, мусульман, которых удерживают в следственных изоляторах в российских Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах.

В частности, состоялись встречи с Эмир-Усеином Куку, Энвером Омеровым, Айдером Джаппаровым, которые содержатся в СИЗО-1, Муслимом Алиевым в СИЗО-2, Арсеном Джеппаровым в СИЗО-4.

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Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня 2019 года по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров.

После этого в доме его сына Ризы, а также в домах ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские силовики провели обыски, в ходе которых задержали еще семерых крымских татар.

В Алуштинском районе были задержаны Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров и Ленур Халилов, в Белогорском - Риза и Энвер Омеровы, Айдер Джаппаров, а в Симферопольском - брат фигуранта второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" Эскендер Сулейманов. Позже подконтрольный Кремлю "суд" избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В апреле 2020 года предварительное следствие по делу белогорской и алуштинской групп "Хизб ут-Тахрир" было завершено, а фигурантов дел незаконно этапировали из оккупированного Крыма в РФ для участия в судебных заседаниях по рассмотрению дел в Южном окружном военном суде.

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