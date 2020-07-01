Прогресстех-Украина присоединилась к "Пакту ради молодежи-2020"

Прогресстех-Украина присоединилась к национальной инициативе по решению проблем образования и трудоустройства молодежи.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Инициатива "Пакт ради молодежи" направлена на запуск партнерских образовательных проектов с участием коммерческих компаний и высших учебных заведений, создание рабочих мест для молодежи и обеспечение молодых людей менторской поддержкой по вопросам построения карьеры.

В компании отмечают, что Прогресстех-Украина за последние 4 года создала 270 инженерных мест для молодых специалистов; поддерживает партнерские отношения с Киевским политехническим институтом им. Игоря Сикорского, Национальным аэрокосмическим университетом им. Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт", Национальным авиационным университетом, Харьковским политехническим институтом, ведущими вузами Днепра, Одессы, Полтавы и других студенческих центров Украины и проводит с ними десятки совместных проектов. Кроме того, Прогресстех-Украина внедрила учебные программы по подготовке студентов и выпускников вузов к профессиональной инженерной работы, созданные на базе собственных учебных центров в Киеве, Харькове и Днепре.

"Пакт ради молодежи" создали Министерство молодежи и спорта Украины, Центр корпоративной социальной ответственности и представительство в Украине Фонда ООН в области народонаселения весной 2016 года. Украинский пакт является частью общеевропейской инициативы по преодолению проблемы безработицы европейской молодежи, поддержанной Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским советом. В течение 4-х лет со времени основания украинского "Пакта ради молодежи", к нему присоединились около 150 предприятий-работодателей.

Прогресстех-Украина реализует комплекс собственных образовательных инженерных программ, начиная с 2014-2015 учебного года. В целом в течение 6 лет 200 из 380 выпускников этих программ успешно прошли дополнительное тестирование, собеседование и присоединились к инженерной команды Прогресстех-Украина.

Запуск образовательного направления в деятельности Прогресстех-Украина инициировал основатель международного холдинга Progresstechgroup Владимир Кульчицкий.

Цель учебных проектов - популяризация инженерных профессий, повышение уровня технического образования в Украине, подготовка молодых специалистов к профессиональной инженерной работы и интеграции в международное разделение труда, сохранение и развитие национального интеллектуального кадрового потенциала.

Напомним, Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup - международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup - ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке, 14 офисов по всему миру.

В Украине группа также представлена конструкторским центром Аэро ДС, украинскими подразделениями компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соирі.

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