В обновленной версии мобильного приложения также есть возможность уведомить город о закрытом или недоступном укрытии.

В приложении "Киев цифровой" обеспечили офлайн-доступ к карте укрытий столицы.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Оленич, информирует пресс-служба КГГА. Как отмечается, отныне больше сервисов в приложении "Киев цифровой" работают без доступа к интернету.

"В обновленной версии появился офлайн-доступ к картам и разделу "Часто задаваемые вопросы". А также возможность сообщить городу о закрытом или недоступном укрытии", - сообщил Оленич.

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В то же время он отметил, чтобы пользоваться картой укрытий "вне сети", пользователям нужно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме. Сейчас в разделе всех сервисов доступна "карта укрытий".

В настройках в профиле в разделе "Карты" пользователи могут посмотреть, какой объем на устройстве занимают карты, и при необходимости удалить их.

Сервис продолжат совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.

"Кроме того команда "Цифрового" добавила возможность сообщить городу о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке "пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию", - отмечают в КГГА.

Обращается внимание, что в офлайне также можно просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы", содержащий информацию о работе приложения и жизни города. Чтобы узнать, до какого времени работает транспорт или какие мосты открыты для авто, доступ к интернету больше не нужен.

Обновленную версию приложения "Киев цифровой" можно скачать в App Store и Google Play.

Сейчас приложение "Киев цифровой" объединяет главные городские сервисы и более двух миллионов пользователей, добавили в КГГА.

Укрытия в Киеве

Фонд защитных сооружений Киева включает в настоящее время 4655 тыс объектов гражданской защиты, из которых 514 - убежища и 4141 - укрытия или объекты двойного использования. Из общего числа защитных сооружений 2504 – коммунальные, 1137 - частные, 244 – государственной собственность и "другие объекты" - до 20.

В КГГА отмечают, что категория "убежища" - это защитные категорированные сооружения, которые предусмотрены для защиты работающей смены (имеют герметичные двери, вентиляционные установки, дизельгенераторы).

Для защиты жителей города используются объекты двойного назначения - подвалы, полуподвалы, заглубленные станции метро, подземные паркинги и подземные переходы. Это простейшие укрытия, которые предусмотрены для пребывания не более 3-х часов. В нем должна быть скамья, освещение, вентиляция.

Сегодня, 2 июня, Кличко проинформировал, что принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям - обязательное к исполнению всем учреждениям и заведениям.

В КГГА заявили, если человек пришел и защитное сооружение (обозначенное на карте укрытий города) закрыто, то следует звонить 101 или 15-51. спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы приедут и срежут замок, заверил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, добавив, что это будет сделано даже если укрытие частной формы собственности.

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