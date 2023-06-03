Почти половина из этих жалоб на то, что укрытия закрыты.

За сутки, после запуска в "Киеве цифровом" сервиса обратной связи по состоянию укрытий, от киевлян получено более тысячи жалоб.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, из этих жалоб почти половина на то, что укрытия закрыты, четверть - находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть - что поблизости нет укрытий.

Мэр отметил, что "Киев цифровой" систематизирует данные и передаст их до конца дня в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города, и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и реагированию.

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Кроме того, Кличко сообщил, что заехал сегодня без предупреждения осмотреть некоторые укрытия, на которые получены жалобы от киевлян.

"Картину зафиксировал, будем работать", - отметил он.

"Хочу обратить ваше внимание. В "Киеве цифровом" мы создали механизм обратной связи. Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И присылайте информацию. Группы контроля оперативно будут реагировать и будем исправлять ситуацию", - пояснил городской председатель.

Работа укрытий в Киеве

2 июня в приложении "Киев цифровой" обеспечили офлайн-доступ к карте укрытий столицы, а также возможность сообщить о закрытом или недоступном укрытии. "Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке "пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию", - пояснили в КГГА.

Все это произошло после того, как 1 июня прямо у укрытия погибли две женщины и ребенок. Они не смогли спрятаться в безопасное место поскольку двери защитного сооружения были заперты.

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