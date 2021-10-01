Существующий негативный тренд уже сейчас ощущают руководители крупнейших отечественных промышленных предприятий.

Проблема кадрового голода, которая из-за несовершенства отечественной системы образования наблюдается на крупнейших промышленных предприятиях в Украине, усугубляется массовой трудовой миграцией.

Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин, сообщается в статье УНИАН.

"Согласно опросам, которые были проведены среди молодежи до 25 лет, 55% молодежи связывает свое будущее с миграцией. На сегодня человек, который имеет достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов", - сказал Пендзин.

Читайте такжеЭксперты предлагают провести заседание СНБО для решения накопившихся проблем в системе образованияПо словам эксперта, на сегодняшний день есть огромный спрос на водителей, инженеров, на людей с высоким уровнем умения обработки металла: в Польше в Германии, Словакии, Венгрии, Румынии.

Трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий, и так испытывающих кадровый голод из-за все меньшего количества выпускников и абитуриентов необходимой специализации.

Существующий негативный тренд уже сейчас ощущают руководители предприятий в сфере энергетики, машиностроения, металлургии, оборонной, строительной сфере и химической промышленности: средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже превышает 40 лет, а значительную долю персонала составляют пенсионеры.

Как отмечают эксперты в сфере образования и участники рынка, это грозит невозможностью работы крупнейший промышленных предприятий в недалеком будущем, поэтому Украине необходимы стратегические программы поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, в том числе стратегии развития профессионально-технического образования и его популяризации.

Автор: Григорий Бондарь