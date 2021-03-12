Зима не отступает: Киев накрыл мощный снегопад (фоторепортаж)
Снегопад в столице продолжится и ночью.
Сегодня, 12 марта, Киев накрыл сильный снегопад.
Согласно данным Погода УНИАН, в температура воздуха в Киеве держится на уровне -1°. Снегопад продолжится весь оставшийся день и половину ночи.
В Украине бушует непогода: западные области накрыл снег, на востоке температура упала до -15°
В ночь на 13 марта температура повысится до +1° и снег перейдет в дождь. А днем потеплеет до +9°.
Прогноз погоды в Украине на выходные 13-14 марта: данные Погоды УНИАН
В ближайшую субботу, 13 марта, дожди переместятся ближе к югу, в северных областях пойдет снег. В воскресенье в Украине потеплеет до +13°, осадки накроют западные регионы. На остальной территории ожидается переменная облачность.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится, но днем немного похолодает, температура: +2°...+8°.
- Винница0°... -3°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий-1°... -4°
- Луганск-3°... -8°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -6°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков-2°... -6°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+5°... -2°