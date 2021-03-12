Зима не отступает: Киев накрыл мощный снегопад (фоторепортаж)

Снегопад в столице продолжится и ночью.

Сегодня, 12 марта, Киев накрыл сильный снегопад.

Согласно данным Погода УНИАН, в температура воздуха в Киеве держится на уровне -1°. Снегопад продолжится весь оставшийся день и половину ночи.

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В ночь на 13 марта температура повысится до +1° и снег перейдет в дождь. А днем потеплеет до +9°.

Прогноз погоды в Украине на выходные 13-14 марта: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу, 13 марта, дожди переместятся ближе к югу, в северных областях пойдет снег. В воскресенье в Украине потеплеет до +13°, осадки накроют западные регионы. На остальной территории ожидается переменная облачность.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится, но днем немного похолодает, температура: +2°...+8°.