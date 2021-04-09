Сегодня на улицах Киева наблюдается плотное движение. Осложняют ситуацию множество ДТП.

Пробки в Киеве в пятницу утром, 9 апреля, сковали основные магистрали города и прилегающие улицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах

Сегодня на всех транспортных мостах в Киеве наблюдаются пробки и "тянучки", а ДТП на Северном и Южном мостах лишь усугубили ситуацию.

Традиционно пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.

Пробки на Правом берегу

Многокилометровая пробка парализовала движение по пр. Победы. Здесь пробка начинается от с. м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская". Далее поток машин немного ослабевает, однако трудности с трафиком вновь начинаются в районе с.м. "Шулявская".

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Красными от пробок также стали ул. Новоконстантиновская, ул. Скляренко, пр. Бандеры, ул. Илленко, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская улицы.

Практически остановился перекресток ул. Борщаговской и Вадима Гетьмана, т.к. в районе Индустриального моста проводятся ремонтные работы.

Пр. Лобановского, ул. Новая и Голосеевский проспект также испытываю трудности с трафиком.

Пробки также образовались на въезде в город со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого и Крюковщины.

Ситуация на Левом берегу

На пр. Романа Шухевича произошло сразу несколько ДТП, поэтому движение по нему затруднено от пересечения с бул. Перова и до Северного моста.

Покраснели от пробок также ул. Кубанской Украины, ул. Миропольская, ул. Братиславская, бул. Перова и пр. Освободителей в сторону Броварского проспекта. На самом Броварском проспекте трудноти с трафиком наблюдаются от с.м. "Дарница" до моста Метро.

А на пр. Бажана пробка растянулась от Позняков до Южного моста.

Главные новости Украины и мира на утро 9 апреля

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Автор: Екатерина Лиманская