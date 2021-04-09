Пробки в Киеве в пятницу утром, 9 апреля, сковали основные магистрали города и прилегающие улицы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Ситуация на мостах
Сегодня на всех транспортных мостах в Киеве наблюдаются пробки и "тянучки", а ДТП на Северном и Южном мостах лишь усугубили ситуацию.
Традиционно пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.
Пробки на Правом берегу
Многокилометровая пробка парализовала движение по пр. Победы. Здесь пробка начинается от с. м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская". Далее поток машин немного ослабевает, однако трудности с трафиком вновь начинаются в районе с.м. "Шулявская".
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Красными от пробок также стали ул. Новоконстантиновская, ул. Скляренко, пр. Бандеры, ул. Илленко, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская улицы.
Практически остановился перекресток ул. Борщаговской и Вадима Гетьмана, т.к. в районе Индустриального моста проводятся ремонтные работы.
Пр. Лобановского, ул. Новая и Голосеевский проспект также испытываю трудности с трафиком.
Пробки также образовались на въезде в город со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого и Крюковщины.
Ситуация на Левом берегу
На пр. Романа Шухевича произошло сразу несколько ДТП, поэтому движение по нему затруднено от пересечения с бул. Перова и до Северного моста.
Покраснели от пробок также ул. Кубанской Украины, ул. Миропольская, ул. Братиславская, бул. Перова и пр. Освободителей в сторону Броварского проспекта. На самом Броварском проспекте трудноти с трафиком наблюдаются от с.м. "Дарница" до моста Метро.
А на пр. Бажана пробка растянулась от Позняков до Южного моста.
Главные новости Украины и мира на утро 9 апреля
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