Законом предусмотрено, что с военной службы могут быть освобождены военнослужащие, чьи близкие погибли или пропали безвести

Верховная Рада Украины проголосовала за закон "О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно расширения оснований освобождения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения" (регистрационный номер 8009). За это решение проголосовал 291 народный депутат.

Законом предусмотрено, что освобожденные с военной службы могут быть военнослужащие, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Освобождение от военной службы в Украине - актуальное

Как известно, в июле июля 2022 года Верховная Рада Украины освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения.

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Закон определяет, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Мобилизация в Украине – главное

В Украине еще на три месяца продлены военное положение и всеобщая мобилизация. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

Согласно действующему законодательству, возраст, который подпадает под мобилизацию, составляет 18-60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и их могут мобилизовать.

На фоне подготовки ВСУ к весеннему контрнаступлению участились слухи о якобы начале новой волны мобилизации. Но в Генштабе неоднократно отвечали, что пока не чувствуют нехватку военных.

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